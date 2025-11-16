Macut o NIS-u: Krizna situacija prvog stepena, Vlada će zasedati na dnevnom nivou

Premijer Đuro Macut izjavio je danas na sednici Vlade povodom aktuelne situacije sa NIS-om da će Vlada zasedati na dnevnom nivou zbog toga što je u Srbiji, kako je naveo, krizna situacija prvog stepena. "Mi moramo da održimo stabilnost kako državnog sistema u smislu javnih službi i svega što se tiče javne dnevne operativnosti, a svakako ćemo raditi na tome da održimo i dinamiku u Vladi. Zasedaćemo u ovoj situaciji, koja je zaista krizna situacija prvog stepena, i