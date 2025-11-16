Kataijeva „bomba“ i Stankovićeva golčina glavom sa „penala“ za preokret Srbije VIDEO

Fudbalerima Srbije bilo je dovoljno 15 minuta igre u drugom poluvremenu da naprave totalni preokret protiv Letonije u Leskovcu.

Prvo je u 48. minutu nakon sjajne akcije Srbije tokom koje je Luka Jović izdržao duel, odložio loptu za Andriju Živkovića, a on sjajno prosledo pas ka Aleksandru Kataiju. Usledio je fantastičan udarac ofanzivca Crvene zvezde koji je zamalo pocepao mrežu rivala. Samo 12 minuta kasnije, na semaforu je stajalo 2:1 za „orlove“ – centrirao je Živković sa desnog boka, a Aleksandar Stanković, inače sin Dejana Stankovića, je skočio visoko i, iako je bio udaljen od gola