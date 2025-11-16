AFP: Predsednik Srbije želi da izbegne konfiskaciju ruskih akcija u naftnoj kompaniji NIS

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da želi da "po svaku cenu izbegne konfiskaciju" ruskih akcija u srpskoj naftnoj kompaniji NIS, kojoj su uvedene sankcije Vašingtona sa zahtevom za izlazak ruskih akcionara iz vlasništva te kompanije, preneo je Frans pres.

Vučić je najavio konačnu odluku Srbije u roku od nedelju dana. Posle nekoliko odlaganja od januara, Ministarstvo finansija SAD počelo je da sprovodi sankcije protiv NIS-a 9. oktobra. NIS je ključna kompanija za ovu balkansku zemlju, ali je u većinskom vlasništvu ruskih kompanija, posebno Gaspromnjefta, podsetila je francuska agencija. U petak uveče, američke vlasti su obavestile Beograd da je uslov za ukidanje sankcija potpuno povlačenje ruskih akcionara iz NIS-a.