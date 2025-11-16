DRI: U završnom računu budžeta za 2024. utvrđene nepravilnosti od 222,6 milijardi dinara

Predsednik Državne revizorske institucije (DRI) Ivica Gavrilović izjavio je danas da je ta nezavisna institucija na završni račun budžeta Srbije za 2024. godinu iskazala mišljenje sa rezervom zbog utvrđenih nepravilnosti.

"Revizijom završnog računa budžeta za 2024. godinu utvrđene su nepravilnosti u iznosu 222,6 milijardi dinara (1,9 milijardi evra)", rekao je Gavrilović u Skupštini Srbije na javnom slušanju o predlogu bužeta za 2026. i završnom računu budžeta za 2024. godinu. On je naveo da su revizori kontrolom finansijskog poslovanja budžetskih korisnika utvrdili i nepravilnosti i kršenje propisa koji se ne mogu iskazati u brojkama. Po završetku revizije dato je 95 preporuka
