Učenici Užičke gimnazije zahtevaju da novi direktor te škole ne bude partijski kadar

Nakon što je Biljana Grujičić (SPS) podnela ostavku na mesto direktorke Užičke gimnazije, učenici te škole traže da se budući direktor izabere iz kolektiva te škole, uz uslov da nije stranački opredeljen.

Užička gimnazija Foto: Nenad Kovačević Ukoliko se njihov zahtev ne ispuni, najavili su da će „preduzeti dalje korake u izražavanju svog nezadovoljstva“. U saopštenju učenika Užičke gimnazije navodi se da je odluka o tom zahtevu, „jednoglasno usvojena“ na jučerašnjem učeničkom plenumu. – Rukovodstvo škole mora biti izabrano isključivo iz redova postojećeg školskog kolektiva. Budući direktor škole ne sme biti stranački opredeljen, već mora biti predlog kolektiva naše