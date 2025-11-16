Protest podrške Milomiru Jaćimoviću i u Kragujevcu

Pressek pre 3 sata  |  pressek, foto: M.O.
Protest podrške Milomiru Jaćimoviću i u Kragujevcu

Maturanti Prve kragujevačke gimnazije organizuju danas, 16. novembra, protestnu šetnju u znak podrške Milomiru Jaćimoviću.

Okupljanje počinje u 11 sati na Đačkom trgu, a protestna šetnja će biti upriličena centralnim gradskim ulicama sve do glavne Autobuske stanice. – Dođite da zajedno pružimo podršku Milomiru Jaćimoviću u njegovoj borbi za pravdu, poručuju maturanti. Autoprevoznik Milomir Jaćimović, da podsetimo, već sedam dana štrajkuje glađu ispred zgrade Vlade Vojvodine u Novom Sadu, zahtevajući da mu se vrate svi oduzeti autobusi i ponište višemilionske kazne. Studenti u blokadi i
