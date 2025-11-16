Predlog budžet za 2026. danas na javnom slušanju Odbora za finansije u Skupštini

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - U Narodnoj skupštini Srbije danas će, u organizaciji skupštinskog Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, biti održano javno slušanje na temu predstavljanja predloga budžeta Srbije za 2026. godinu.

Javno slušanje će biti održano u maloj sali Doma Narodne skupštine od 13 časova, objavljeno je na skupštinskom sajtu. Predlogom budžeta predviđeni su ukupni prihodi i primanja u iznosu od 2.414,7 milijardi dinara, a poreski rashodi planirani su u iznosu od 2.080 milijardi dinara. Predviđena stopa privrednog rasta je tri odsto, kao i fiskalni deficit budžeta od tri odsto BDP-a. Nakon javnog slušanja, članovi Odbora za finansije razmatraće Predlog zakona o budžetu
