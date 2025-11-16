Valensija se učvrstila na vrhu ACB lige pred duel sa Zvezdom, Gedraitis to nije uspeo da spreči

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Valensija se učvrstila na vrhu ACB lige pred duel sa Zvezdom, Gedraitis to nije uspeo da spreči

Današnji program u okviru sedmog kola španske ACB lige počeo je utakmicom između Valensije i Tenerifa u ''Roig areni'' gde će u petak gostovati i Crvena zvezda.

Valensija je znatno boljom igrom u drugoj četvrtini trijumfovala rezultatom 96:79 i tako se učvrstila na čelu tabele ACB lige sa šest pobeda i jednim porazom, a Tenerife sada imaju skor 5-2. Tokom prvog poluvremena gosti su bili za nijansu bolji, uglavnom su imali blagu rezultatsku prednost, ali je kvalitet evroligaške ekipe Valensije u nastavku meča došao do punog izražaja. Valensija je već pred kraj treće četvrtine imala desetak poena prednosti, a u četvrtoj je
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Bez neizvesnosti u Pendiku: Novi Pazar – Radnički Ćuprija 29:13

Bez neizvesnosti u Pendiku: Novi Pazar – Radnički Ćuprija 29:13

Sandžak haber pre 24 minuta
Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77

Debakl u Lagatoru: Loznica – Novi Pazar 124:77

Sandžak haber pre 19 minuta
Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Minesote

Tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Minesote

Politika pre 14 minuta
Jokić hvali saigrače sa klupe

Jokić hvali saigrače sa klupe

Sport klub pre 1 sat
Veliko upozorenje za Zvezdu, naredni rival u Evroligi preuzeo 1. mesto u Španiji, ni Rokas nije pomogao

Veliko upozorenje za Zvezdu, naredni rival u Evroligi preuzeo 1. mesto u Španiji, ni Rokas nije pomogao

Telegraf pre 1 sat
VIDEO Rajaković i Toronto su ozbiljna stvar

VIDEO Rajaković i Toronto su ozbiljna stvar

Nova pre 3 sata
Jokić je zadovoljan kako igra njegov Denver: „Sjajno se uklapaju“

Jokić je zadovoljan kako igra njegov Denver: „Sjajno se uklapaju“

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaValensijaACB liga

Sport, najnovije vesti »

'Pola' ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

'Pola' ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

BBC News pre 4 minuta
Vulićević ipak neće biti u stručnom štabu Partizana

Vulićević ipak neće biti u stručnom štabu Partizana

Danas pre 29 minuta
Da li bi ova Rijerina metoda pomogla i Željku Obradoviću u Partizanu?

Da li bi ova Rijerina metoda pomogla i Željku Obradoviću u Partizanu?

Sportske.net pre 49 minuta
Borani na +10: Srpska liga Istok – kompletni rezultati 14. kola i tabela

Borani na +10: Srpska liga Istok – kompletni rezultati 14. kola i tabela

Sportska strana juga pre 24 minuta
‘Pola’ ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

‘Pola’ ex-YU ima šansu da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Danas pre 9 minuta