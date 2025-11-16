Valensija se učvrstila na vrhu ACB lige pred duel sa Zvezdom, Gedraitis to nije uspeo da spreči

Današnji program u okviru sedmog kola španske ACB lige počeo je utakmicom između Valensije i Tenerifa u ''Roig areni'' gde će u petak gostovati i Crvena zvezda.

Valensija je znatno boljom igrom u drugoj četvrtini trijumfovala rezultatom 96:79 i tako se učvrstila na čelu tabele ACB lige sa šest pobeda i jednim porazom, a Tenerife sada imaju skor 5-2. Tokom prvog poluvremena gosti su bili za nijansu bolji, uglavnom su imali blagu rezultatsku prednost, ali je kvalitet evroligaške ekipe Valensije u nastavku meča došao do punog izražaja. Valensija je već pred kraj treće četvrtine imala desetak poena prednosti, a u četvrtoj je