"Blic" saznaje: Ovako se branio Goran Vesić na saslušanju u Tužilaštvu

Blic pre 1 sat
"Blic" saznaje: Ovako se branio Goran Vesić na saslušanju u Tužilaštvu
Vesić je odbio da odgovara na pitanja tužioca i izneo je svoju odbranu Istraga se odnosi na sumnju o šteti budžetu od 115 miliona dinara tokom rekonstrukcije železničke pruge Novi Sad - Kelebija Bivši ministar građevine Goran Vesić saslušan je danas u prostorijama Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u svojstvu osumnjičenog u istrazi koja se vodi protiv njega i još 13 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet za 115 miliona dinara prilikom rekonstrukcije
