"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona": Od reči ubice iz Mostara ledi se krv: Optužen za napad na bivšu, Aldinu jurio, pa na kraju ubio!

Blic pre 3 sata
"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona": Od reči ubice iz Mostara ledi se krv: Optužen za napad na bivšu, Aldinu…

Aldina Jahić je sinoć ubijena u Mostaru nakon što je bežala od Anisa Aldina se iz Sarajeva preselila u Mostar zbog posla Anis Kalajdžić koji je osumnjičen da je juče u Mostaru ubio Aldinu Jahić i ranije je pretio svojim devojkama.

Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije". Kalajdžić je, kako je sada otkriveno, optužen zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu bivše devojke. U komentarima na objavi na Fejsbuku, Kalajdžić je javno komentarisao bivšu devojku. - Jesi li se to opet zaljubio? - napisao mu je prijatelj pre godinu dana. - Odljubio, opet slobodan - odgovara Kalajdžić. - Je l joj bio drugi žuti ili direktan crveni?! -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Uhapšen muškarac koji je pomogao Kalajdžiću da nabavi pištolj pre monstruoznog ubistva u Mostaru, serijski brojevi uklonjeni…

Uhapšen muškarac koji je pomogao Kalajdžiću da nabavi pištolj pre monstruoznog ubistva u Mostaru, serijski brojevi uklonjeni sa oružja

Nova pre 21 minuta
Ovo je fudbalski sudija koji je ubio Aldinu Tužiteljica o ubistvu: Prijetio joj i ranije, ali ga nije prijavljivala

Ovo je fudbalski sudija koji je ubio Aldinu Tužiteljica o ubistvu: Prijetio joj i ranije, ali ga nije prijavljivala

Alo pre 1 sat
Stravične reči fudbalskog sudije koji je aldini pucao u glavu: "Doživotna suspenzija, nakupilo joj se..." Jurio je kroz grad…

Stravične reči fudbalskog sudije koji je aldini pucao u glavu: "Doživotna suspenzija, nakupilo joj se..." Jurio je kroz grad, pa sustigao u wc i presudio joj

Kurir pre 1 sat
Maja Berović se oglasila zbog Aldine koja je ubijena u Mostaru: Evo šta je napisala pevačica povodom stravičnog događaja

Maja Berović se oglasila zbog Aldine koja je ubijena u Mostaru: Evo šta je napisala pevačica povodom stravičnog događaja

Mondo pre 2 sata
"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona": Jeziva objava sudije koji je Aldini pucao u glavu

"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona": Jeziva objava sudije koji je Aldini pucao u glavu

Mondo pre 2 sata
Aldina pozvala policiju dok ju je bivši jurio s pištoljem: Oglasila se policija o ubistvu u Mostaru

Aldina pozvala policiju dok ju je bivši jurio s pištoljem: Oglasila se policija o ubistvu u Mostaru

Kurir pre 2 sata
Ubica Aldine (32) iz Mostara već bio optužen za pretnje drugoj ženi Zašto fudbalski sudija Anis Kalajdžić nije bio pod…

Ubica Aldine (32) iz Mostara već bio optužen za pretnje drugoj ženi Zašto fudbalski sudija Anis Kalajdžić nije bio pod nadzorom?

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SarajevoFacebookFejsbukMostar

Balkan, najnovije vesti »

Uhapšen muškarac koji je pomogao Kalajdžiću da nabavi pištolj pre monstruoznog ubistva u Mostaru, serijski brojevi uklonjeni…

Uhapšen muškarac koji je pomogao Kalajdžiću da nabavi pištolj pre monstruoznog ubistva u Mostaru, serijski brojevi uklonjeni sa oružja

Nova pre 21 minuta
Srbija u UN glasala za rezoluciju koju je inicirala Rusija

Srbija u UN glasala za rezoluciju koju je inicirala Rusija

Sputnik pre 1 sat
Jako nevreme razorilo Sloveniju: Poplave prouzrokovale haos, odrone i oštećenja infrastrukture (FOTO)

Jako nevreme razorilo Sloveniju: Poplave prouzrokovale haos, odrone i oštećenja infrastrukture (FOTO)

Euronews pre 1 sat
Ovo je fudbalski sudija koji je ubio Aldinu Tužiteljica o ubistvu: Prijetio joj i ranije, ali ga nije prijavljivala

Ovo je fudbalski sudija koji je ubio Aldinu Tužiteljica o ubistvu: Prijetio joj i ranije, ali ga nije prijavljivala

Alo pre 1 sat
Novi diplomatski pad crne gore: Odbili da podrže antifašističku rezoluciju UN

Novi diplomatski pad crne gore: Odbili da podrže antifašističku rezoluciju UN

Alo pre 51 minuta