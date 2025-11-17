"Doživotna suspenzija, nakupilo joj se kartona": Od reči ubice iz Mostara ledi se krv: Optužen za napad na bivšu, Aldinu jurio, pa na kraju ubio!

Aldina Jahić je sinoć ubijena u Mostaru nakon što je bežala od Anisa Aldina se iz Sarajeva preselila u Mostar zbog posla Anis Kalajdžić koji je osumnjičen da je juče u Mostaru ubio Aldinu Jahić i ranije je pretio svojim devojkama.

Pa je tako, na svom Fejsbuk profilu, javno pisao o njima i kako im je, kao sudija, "davao doživotne suspenzije". Kalajdžić je, kako je sada otkriveno, optužen zbog ugrožavanja sigurnosti na štetu bivše devojke. U komentarima na objavi na Fejsbuku, Kalajdžić je javno komentarisao bivšu devojku. - Jesi li se to opet zaljubio? - napisao mu je prijatelj pre godinu dana. - Odljubio, opet slobodan - odgovara Kalajdžić. - Je l joj bio drugi žuti ili direktan crveni?! -