Ovim putem je Aldina bežala od monstuma: Prvo je jurio kolima, a onda potegao pitolj i upucao je

Mondo pre 2 sata  |  Mila Matović
Ovim putem je Aldina bežala od monstuma: Prvo je jurio kolima, a onda potegao pitolj i upucao je

U Gradskoj mrtvačnici Sutina sutra će biti obavljena obdukcija tela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. On će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru. Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić danas je, podsetimo, na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja. On je naveo da je oštećena prijavila da da za njom
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Osumnjičeni za ubistvo lepe Aldine hteo da pregazi bivšu devojku: “Imaš dva žuta kartona, sad ide crveni”

Osumnjičeni za ubistvo lepe Aldine hteo da pregazi bivšu devojku: “Imaš dva žuta kartona, sad ide crveni”

Telegraf pre 1 sat
"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 3 sata
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 3 sata
(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis…

(Foto, video) aldina bežala i vrištala "ima pištolj": Detaljna rekonstrukcija stravičnog ubistva u Mostaru: Pomahnitali Anis je juro autom, ovo je tačno mesto gde je ubijena

Blic pre 3 sata
"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa…

"Ubio ju je psihopata": Prijatelji se opraštaju od Aldine koju je u Mostaru ubio fudbalski sudija: Jurio je kroz ceo grad pa je izrešetao u toaletu ugostiteljskog objekta

Blic pre 3 sata
Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao…

Staza smrti Ovim putem se kretala Aldina Jahić dok je bežala od pomahnitalog Anisa: Prvo je jurio u automobilu, a onda utrčao za njom i ubio je (video)

Kurir pre 3 sata
Priveden pomagač ubice žene u Mostaru: Detalji femicida koji je potresao Bosnu

Priveden pomagač ubice žene u Mostaru: Detalji femicida koji je potresao Bosnu

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUPTrajalTrayal

Balkan, najnovije vesti »

"Majke su nas rodile u istoj noći": Potresne reči drugarice brutalno ubijene Aldine u Mostaru: Bivši dečko je jurio autom, pa…

"Majke su nas rodile u istoj noći": Potresne reči drugarice brutalno ubijene Aldine u Mostaru: Bivši dečko je jurio autom, pa pucao u nju u toaletu kafića

Blic pre 2 sata
Siniša Karan za Euronews Srbija: Izbori u RS su nametnuti i imaju referendumski karakter

Siniša Karan za Euronews Srbija: Izbori u RS su nametnuti i imaju referendumski karakter

Euronews pre 23 minuta
Nuklearna energija u Srbiji i regionu: "Najave su ostvarive i imamo stručne kadrove za to"

Nuklearna energija u Srbiji i regionu: "Najave su ostvarive i imamo stručne kadrove za to"

Euronews pre 39 minuta
Njegošev dan u Crnoj Gori: Poezija, politika i duhovna snaga koja i danas ispiriše

Njegošev dan u Crnoj Gori: Poezija, politika i duhovna snaga koja i danas ispiriše

Euronews pre 53 minuta
Crna Gora odbacila antifašizam: Podgorica se opet obrukala u UN za sva vremena

Crna Gora odbacila antifašizam: Podgorica se opet obrukala u UN za sva vremena

Večernje novosti pre 1 sat