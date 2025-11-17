Ovim putem je Aldina bežala od monstuma: Prvo je jurio kolima, a onda potegao pitolj i upucao je

U Gradskoj mrtvačnici Sutina sutra će biti obavljena obdukcija tela brutalno ubijene Aldine Jahić (32) iz Kalesije koju je pucnjem iz pištolja usmrtio Anis Kalajdžić (33) iz Mostara.

Nad njim je tokom dana trajala kriminalistička obrada u prostorijama Sektora kriminalističke policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. On će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva u Mostaru. Ministar MUP-a HNK, Marijo Marić danas je, podsetimo, na pres-konferenciji ponovio da se ubistvo dogodilo u 17:55 minuta u ugostiteljskom objektu na trgu Ivana Krndelja. On je naveo da je oštećena prijavila da da za njom