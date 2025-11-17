(Foto) Anis ubio Aldinu jer ga je: Ostavila?! Novi detalji stravičnog zločina u Mostaru: Konstantno joj pretio, a onda je upucao kada je krenula na fitnes

Blic pre 38 minuta
(Foto) Anis ubio Aldinu jer ga je: Ostavila?! Novi detalji stravičnog zločina u Mostaru: Konstantno joj pretio, a onda je…

Napad se dogodio kada je žrtva krenula na fitnes, a potom se nasilnik poslužio vatrenim oružjem Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta ubrzo nakon počinjenja dela Upravo je završen uviđaj na licu mesta gde je osumnjičeni Anis Kalajdžić (33) iz Mostara ubio bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) iz Kalesije.

Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja je rekla da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesrećna devojka od bivšeg dečka Kalajdžića dobijala ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, verovatno, kako je navela, da će se to završiti na pretnjama. Najverovatnije nezadovoljan raskidom došlo je do krvavog napada. - Međutim, večeras kada
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

(Video) Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Prelepa Aldina preselila se iz Sarajeva zbog posla: Poznati fudbalski sudija je…

(Video) Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Prelepa Aldina preselila se iz Sarajeva zbog posla: Poznati fudbalski sudija je upucao u toaletu kafića

Blic pre 1 sat
(Video) Ovo je fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo: Upucao devojku (32) u toaletu kafea u Mostaru, pa pokušao da presudi i…

(Video) Ovo je fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo: Upucao devojku (32) u toaletu kafea u Mostaru, pa pokušao da presudi i sebi

Blic pre 2 sata
(Video) Poznati fudbalski sudija ubio ženu: Novi detalji brutalne pucnjave u Mostaru: Nedavno nabavio pištolj, tvrdio da mu…

(Video) Poznati fudbalski sudija ubio ženu: Novi detalji brutalne pucnjave u Mostaru: Nedavno nabavio pištolj, tvrdio da mu prete

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Balkan, najnovije vesti »

(Foto) Anis ubio Aldinu jer ga je: Ostavila?! Novi detalji stravičnog zločina u Mostaru: Konstantno joj pretio, a onda je…

(Foto) Anis ubio Aldinu jer ga je: Ostavila?! Novi detalji stravičnog zločina u Mostaru: Konstantno joj pretio, a onda je upucao kada je krenula na fitnes

Blic pre 38 minuta
Horor u Štipu, čovek ubio staricu i zakopao je u dvorištu: Šok usledio nakon pretresa, detaljno objasnio kako je počinio…

Horor u Štipu, čovek ubio staricu i zakopao je u dvorištu: Šok usledio nakon pretresa, detaljno objasnio kako je počinio stravičan zločin

Kurir pre 39 minuta
(Video) Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Prelepa Aldina preselila se iz Sarajeva zbog posla: Poznati fudbalski sudija je…

(Video) Ovo je devojka ubijena u Mostaru: Prelepa Aldina preselila se iz Sarajeva zbog posla: Poznati fudbalski sudija je upucao u toaletu kafića

Blic pre 1 sat
(Video) Ovo je fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo: Upucao devojku (32) u toaletu kafea u Mostaru, pa pokušao da presudi i…

(Video) Ovo je fudbalski sudija osumnjičen za ubistvo: Upucao devojku (32) u toaletu kafea u Mostaru, pa pokušao da presudi i sebi

Blic pre 2 sata
(Video) Poznati fudbalski sudija ubio ženu: Novi detalji brutalne pucnjave u Mostaru: Nedavno nabavio pištolj, tvrdio da mu…

(Video) Poznati fudbalski sudija ubio ženu: Novi detalji brutalne pucnjave u Mostaru: Nedavno nabavio pištolj, tvrdio da mu prete

Blic pre 3 sata