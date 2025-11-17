(Foto) Anis ubio Aldinu jer ga je: Ostavila?! Novi detalji stravičnog zločina u Mostaru: Konstantno joj pretio, a onda je upucao kada je krenula na fitnes

Napad se dogodio kada je žrtva krenula na fitnes, a potom se nasilnik poslužio vatrenim oružjem Osumnjičeni je uhapšen na licu mesta ubrzo nakon počinjenja dela Upravo je završen uviđaj na licu mesta gde je osumnjičeni Anis Kalajdžić (33) iz Mostara ubio bivšu djevojku Aldinu Jahić (32) iz Kalesije.

Uviđajem je rukovodila dežurna kantonalna tužiteljica Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić koja je rekla da je, prema do sada prikupljenim informacijama, nesrećna devojka od bivšeg dečka Kalajdžića dobijala ranije prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, misleći, verovatno, kako je navela, da će se to završiti na pretnjama. Najverovatnije nezadovoljan raskidom došlo je do krvavog napada. - Međutim, večeras kada