Guši se u suzama: Bebica se raspao na komade zbog Teodore, Kačavenda ga teši: Setio se bivše žene

Nenad Macanović Bebica se raspao na komade zbog bivše devojke Teodore Bebica se poverio Mileni Kačavendi o svojim emocijama Nenad Macanović Bebica teško je podneo raskid sa verenicom Teodorom Delić.

Bebica se osamio sa Milenom Kačavendom, pa prolio tešku mušku suzu. A da stvar bude još ozbiljnija, njegova bivša devojka je bacila oko na Filipa Đukića. - Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi**a - rekla je Milena. - Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica. - Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nism doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena. - Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje