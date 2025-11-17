Kačavenda teši Bebicu nakon što je raskinuo sa Teodorom: On se guši i raspada u suzama, setio se bivše žene

Nenad Macanović Bebica teško je podneo raskid sa verenicom Teodorom Delić.

On se osamio sa Milenom Kačavendom, pa pustio suzu. Ipak, da sve bude gore, njegova bivša devojka bacila je oko na Filipa Đukića. - Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi**a - rekla je Milena. - Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica. - Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nisam doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena. - Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači?