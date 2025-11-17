Kačavenda teši Bebicu nakon što je raskinuo sa Teodorom: On se guši i raspada u suzama, setio se bivše žene

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Kačavenda teši Bebicu nakon što je raskinuo sa Teodorom: On se guši i raspada u suzama, setio se bivše žene

Nenad Macanović Bebica teško je podneo raskid sa verenicom Teodorom Delić.

On se osamio sa Milenom Kačavendom, pa pustio suzu. Ipak, da sve bude gore, njegova bivša devojka bacila je oko na Filipa Đukića. - Izdržaćemo i ovo. Ja te kumim Bogom, nemoj molim te. Ti nisi pi**a - rekla je Milena. - Ja ću da se raspadnem - rekao je Bebica. - Ja ću te skupljati. Ovde je sve teže, ja to nisam doživela, ali znam koliko je teško - rekla je Milena. - Moja bivša žena nije htela da promeni prezime, shvataš kakvo poštovanje imamo. Znaš li šta to znači?
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Guši se u suzama: Bebica se raspao na komade zbog Teodore, Kačavenda ga teši: Setio se bivše žene

Guši se u suzama: Bebica se raspao na komade zbog Teodore, Kačavenda ga teši: Setio se bivše žene

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KačavendaELITAmilena kacavendarijaliti

Zabava, najnovije vesti »

Obilazi manastir, pije iz čoknja i jede ove kolače: Glumica pobegla iz grada, ušuškana u duks "Moj put..."

Obilazi manastir, pije iz čoknja i jede ove kolače: Glumica pobegla iz grada, ušuškana u duks "Moj put..."

Telegraf pre 1 sat
Da li ste znali da masku za kosu možete napraviti od 2 krompira? Hrani kožu glave, a kosa će vam rasti kao iz vode

Da li ste znali da masku za kosu možete napraviti od 2 krompira? Hrani kožu glave, a kosa će vam rasti kao iz vode

Kurir pre 1 sat
Kačavenda teši Bebicu nakon što je raskinuo sa Teodorom: On se guši i raspada u suzama, setio se bivše žene

Kačavenda teši Bebicu nakon što je raskinuo sa Teodorom: On se guši i raspada u suzama, setio se bivše žene

Telegraf pre 2 sata
Jovana odvela ćerku u luksuznu vilu srpskog moćnika: Dočekali ih posluga, stakleni lift i gigantski luster

Jovana odvela ćerku u luksuznu vilu srpskog moćnika: Dočekali ih posluga, stakleni lift i gigantski luster

Telegraf pre 1 sat
Supermen iz Užica - Ne propustite životnu priču Milovana Milutinovića u emisiji "Biseri"

Supermen iz Užica - Ne propustite životnu priču Milovana Milutinovića u emisiji "Biseri"

Blic pre 3 sata