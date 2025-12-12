Revije na vodi

Senegalsko-francuska dizajnerka Adama Ndijajeje svoje modele je postavila na ribarske brodove u okviru Dakar nedelje mode

Potpuno neobična revija senegalsko-francuske dizajnerke Adame Ndijaje, osnivačice brenda „Adama Pariz“, upriličena je na 23. Dakar nedelji mode. Naime, ona je svoje modele postavila na ribarske brodove, koji su krenuli s ostrva Ngor i pravili krugove na vodi pred publikom i foto-reporterima. Modeli su pozirali samouvereno, boreći se tako s izazovima koje je donosilo more.