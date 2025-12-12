Revije na vodi

Radar pre 20 minuta  |  Dragan Jovićević
Revije na vodi

Senegalsko-francuska dizajnerka Adama Ndijajeje svoje modele je postavila na ribarske brodove u okviru Dakar nedelje mode

Potpuno neobična revija senegalsko-francuske dizajnerke Adame Ndijaje, osnivačice brenda „Adama Pariz“, upriličena je na 23. Dakar nedelji mode. Naime, ona je svoje modele postavila na ribarske brodove, koji su krenuli s ostrva Ngor i pravili krugove na vodi pred publikom i foto-reporterima. Modeli su pozirali samouvereno, boreći se tako s izazovima koje je donosilo more.
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Puter je dobio MICHELIN priznanje! Naš omiljeni bistro deo je prestižnog gastro vodiča

Puter je dobio MICHELIN priznanje! Naš omiljeni bistro deo je prestižnog gastro vodiča

Buro pre 9 sati
Osvojio 17 miliona evra i živeo kao kralj! Putovao, gradio i otvarao pekare po Balkanu - a onda se sve okrenulo

Osvojio 17 miliona evra i živeo kao kralj! Putovao, gradio i otvarao pekare po Balkanu - a onda se sve okrenulo

Kurir pre 17 sati
U ovu Melaniju se zaljubio Tramp, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine (video)

U ovu Melaniju se zaljubio Tramp, pogledajte kako je prva dama Amerike izgledala 2005. godine (video)

Hello pre 1 dan
Neverovatna priča! Dobitnik lotoa bankrotirao! Osvojio milione evra, živeo kao car, a onda mu se život dramatično promenio…

Neverovatna priča! Dobitnik lotoa bankrotirao! Osvojio milione evra, živeo kao car, a onda mu se život dramatično promenio (video)

Dnevnik pre 1 dan
Luksuzan život mu došao glave: Osvojio 17 miliona evra na lutriji i živeo kao car, a onda se desio preokret (video)

Luksuzan život mu došao glave: Osvojio 17 miliona evra na lutriji i živeo kao car, a onda se desio preokret (video)

Alo pre 1 dan
Bogata srpska naslednica proslavlja rođendan kao iz bajke: Duva svećice u Parizu, a na glavi - zlatna kruna

Bogata srpska naslednica proslavlja rođendan kao iz bajke: Duva svećice u Parizu, a na glavi - zlatna kruna

Telegraf pre 1 dan
Ani Erno: 'Žene koje su umrle zbog nezakonitih abortusa zaslužuju spomenik'

Ani Erno: 'Žene koje su umrle zbog nezakonitih abortusa zaslužuju spomenik'

BBC News pre 1 dan

Ključne reči

nedelja modeParizFrancuska

Zabava, najnovije vesti »

Revije na vodi

Revije na vodi

Radar pre 20 minuta
Prava vatra! Ena Popov gore raskopčala dugme na košulji, a dole sve puca - čipkaste čarape i šlic: Svi kažu da pršti kako se…

Prava vatra! Ena Popov gore raskopčala dugme na košulji, a dole sve puca - čipkaste čarape i šlic: Svi kažu da pršti kako se skockala

Blic pre 15 minuta
"Samoživ sam, prokockao sam 2 stana u Beogradu": Pevač prevario suprugu sa kojom ima dvoje dece, a sad raskinuo sa…

"Samoživ sam, prokockao sam 2 stana u Beogradu": Pevač prevario suprugu sa kojom ima dvoje dece, a sad raskinuo sa ljubavnicom: "Imali smo rizične odnose, u panici sam"

Blic pre 1 sat
Poznata Srpkinja (54) se baškari u Majamiju: Ima noge za medalju i godinama drži istu kilažu: "Ne morate da idete u teretanu…

Poznata Srpkinja (54) se baškari u Majamiju: Ima noge za medalju i godinama drži istu kilažu: "Ne morate da idete u teretanu, važno je ovoga da se pridržavate"

Blic pre 50 minuta
Kupio Rolls-Royce za cenu starog Pola - ono što je našao ispod haube zamalo ga je koštalo zdravlja

Kupio Rolls-Royce za cenu starog Pola - ono što je našao ispod haube zamalo ga je koštalo zdravlja

Blic pre 50 minuta