Rada Manojlović bez brushaltera šokirala mreže! Povlačila bretele, zavodila kameru i slala vruće pogelde (foto)

Potpuno se opustila pred objektivom i pokazala stranu koju publika ne viđa često

Popularna pevačica Rada Manojlović ponovo je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama. Pojavila se u roze, šljokičavoj haljini bez brushaltera, a snimak na kojem povlači bretele i zavodljivo gleda u kameru odmah je privukao ogromno interesovanje. Potpuno se opustila pred objektivom i pokazala stranu koju publika ne viđa često, smelu, sigurnu i veoma samouverenu. Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram Pogledaj galeriju Instagram
