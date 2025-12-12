Rada Manojlović bez brusthaltera, a ima šta i da se vidi! Povlači bretele na haljini i zavodi kameru - skroz se opustila

Video snimak odmah je postao viralan, uz pozitivne komentare fanova.

Rada je kupila stan od 70 kvadrata za 250.000 evra na atraktivnoj lokaciji. Rada Manojlović ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama. Popularna pevačica pojavila se u roze, šljokičavoj haljini bez brushaltera, a snimak na kom povlači bretele i zavodljivo gleda u kameru momentalno je privukao ogromnu pažnju. Rada Manojlović se skroz opustila pred objektivom, pa je pokazala stranu koju publika ne viđa često - smelu i potpuno samouverenu. Komentari su se samo