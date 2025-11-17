"Neće biti nikakvih konfiskacija" Brnabić: "Nema nacionalizacije NIS, ako treba, i preplatićemo ga"

Blic pre 9 sati
"Neće biti nikakvih konfiskacija" Brnabić: "Nema nacionalizacije NIS, ako treba, i preplatićemo ga"

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da na današnjoj sednici Vlade Srbije nije doneta konačna odluka o tome kakva će biti sudbina NIS, jer se čekaju postupci treće strane, ali da sasvim sigurno neće biti nacionalizacije NIS-a, već će ga Srbija, ako treba, i preplatiti.

- Ali je potpuno jasno, ja mislim posle današnje sednice vlade, kristalno jasno svim građanima Republike Srbije da mi imamo plan kako da zaštitimo sve građane, našu zemlju i naše nacionalne interese. Dakle, problem će biti rešen - izjavila je Brnabić za TV Pink. Ona je istakla da je jako dobro što je danas održana vanredna sednica Vlade, ali potpuno otvorena za javnost i medije, kao i da je dobro što je predsednik Vlade Đuro Macut na sednicu pozvao i predsednika
