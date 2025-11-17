Pronađen mali Vasilije (13) koji je nestao u Beogradu: Potraga trajala nekoliko sati, oglasila se porodica

Potraga za dečakom trajala je nekoliko sati Srećom kraj potrage doneo je lepe vesti Vasilije A. (13) koji je nestao juče na Zvezdari pronađen je u toku noći.

Prema ranijim pisanjima, dečak je poslednji put viđen oko 12 sati u Lošinjskoj Donjoj ulici na Zvezdari i od tada mu se gubi svaki trag. Porodica je tada pojasnila da je samo izašao je iz kuće od kada nisu više imali informacije o njemu, a predočili su i šta je dečak nosio na sebi kada je nestao. - Izašao je iz kuće u papučama i crvenoj trenerci. Na sebi je imao teget duks - rekla je dečakova sestra Natalija drhtavim glasom za Telegraf. Srećom, potraga je