Vasilije (13) nestao na Zvezdari: Dečak izašao iz kuće u papučama i trenerci i od tada mu se gubi svaki trag

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Vasilije Arizonović (13) nestao je danas na Zvezdari! Dečak je poslednji put viđen oko 12 sati u Lošinjskoj Donjoj i od tada mu se gubi svaki trag. - Izašao je iz kuće u papučama i crvenoj trenerci. Na sebi je imao teget duks - kaže dečakova sestra Natalija drhtavim glasom za Telegraf. Vasilije je visok oko 165 centimetara. Porodica i prijatelji mole za svaku informaciju. (Telegraf.rs)
Kurir pre 3 sata
Alo pre 5 sati
