Sijarto: Mol bi mogao da kupi deo NIS-a, teoretski

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je da bi mađarske energetske kompanije, usled sankcija ruskim firmama, mogle da „odigraju ulogu“ u situaciji u vezi Naftne industrije Srbije (NIS) i da su zainteresovane za imovinu Lukoila u Bugarskoj, ističući da će vlada podržati takve poteze kao nacionalni ekonomski interes.

Osvrćući se na situaciju u Srbiji, Sijarto je, kako ga je citirala ruska agencija RIA Novosti, u emisiji Chas Pravda govorio o mogućem angažmana mađarske naftne i gasne kompanije MOL. „U Srbiji je većinski vlasnik naftne kompanije ( NIS) ruski ili većinski ruski, i oni su pod sankcijama, tako da Srbi moraju nešto da urade. I teoretski, MOL bi mogao da odigra ulogu u tome, i da preuzme deo pošto je jedna od najjačih energetskih kompanija u regionu“, rekao je