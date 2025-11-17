Šta građani mogu da očekuju nakon novih imenovanja u MUP-u?

Danas pre 2 sata  |  Uglješa Bokić
Šta građani mogu da očekuju nakon novih imenovanja u MUP-u?

Pod velom ko zna koje po redu sistematizacije radnih mesta u MUP-u, mimo konkursa, imenovani su novi komandanti Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije, kao i novi načelnik Uprave granične policije.

Za komandanta SAJ-a imenovan je dojučerašnji pomoćnik komandanta JZO Marka Krička, Igor Žmirić, Žandarmerijom će komandovati sada bivši komandant Policijske brigade Radoslav Repac, a graničnom policijom Dragiša Simić. Ostalo je upražnjeno mesto načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP), kao i mesto komandanta Policijske brigade. Da li slučajno ili ne, ali ova imenovanja su se dogodila nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić javno izrazio
