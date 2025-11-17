Hitno saopštenje puteva Srbije Naredna dva dana poseban oprez za vozače zbog kiše i mokrih kolovoza, evo gde je najkritičnije…

Javno preduzeće "Putevi Srbije" apeluje na učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni prilikom vožnje i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu naredna dva dana, jer se prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda tada očekuje oblačno i osetno hladnije vreme sa kišom.

Navode da će sutra i 19. novembra na području jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije padavine biti obilnije. "Lokalno na području Kosova i Metohije očekuje od 50 do 100 mm za 48 sati, a u regionima jugozapadne i jugoistočne Srbije od 30 do 60 mm za 48 sati", navode u saopštenju. Dodaju da vozačima savetuju da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine, kao i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.