Snažno nevreme oborilo drvo na: Auto-putu Novi Sad - Beograd Saobraćaj obustavljen, stvaraju se ogromni zastoji: Nebo potpuno crno!

Republički hidrometeorološki zavod predviđa oblačno i vetrovito vreme sa lokalnim padavinama Na auto-putu Novi Sad - Beograd drvo je palo, izazvavši prekid saobraćaja Do kraja dana Republički hidrometeorološki zavod najavio je umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.

U Subotici je već počeo pljusak sa gradom i grmljavinom. U ostalom delu zemlјe uglavnom suvo a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža od jačine vetra palo je drvo na auto-putu Novi Sad - Beograd! Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, drvo je palo na auto-putu Novi Sad - Beograd između petlje Kovilj i mosta Beška. Stvarali su se veliki zastoji, a drvo je uklonjeno oko 18.30 sati. Nema povređenih lica. Kako se vidi