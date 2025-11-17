Snažno nevreme oborilo drvo na: Auto-putu Novi Sad - Beograd Saobraćaj obustavljen, stvaraju se ogromni zastoji: Nebo potpuno crno!

Blic pre 2 sata
Snažno nevreme oborilo drvo na: Auto-putu Novi Sad - Beograd Saobraćaj obustavljen, stvaraju se ogromni zastoji: Nebo potpuno…

Republički hidrometeorološki zavod predviđa oblačno i vetrovito vreme sa lokalnim padavinama Na auto-putu Novi Sad - Beograd drvo je palo, izazvavši prekid saobraćaja Do kraja dana Republički hidrometeorološki zavod najavio je umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito.

U Subotici je već počeo pljusak sa gradom i grmljavinom. U ostalom delu zemlјe uglavnom suvo a tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša. Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža od jačine vetra palo je drvo na auto-putu Novi Sad - Beograd! Kako se vidi na snimku sa društvenih mreža, drvo je palo na auto-putu Novi Sad - Beograd između petlje Kovilj i mosta Beška. Stvarali su se veliki zastoji, a drvo je uklonjeno oko 18.30 sati. Nema povređenih lica. Kako se vidi
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nevreme već pravi haos po Srbiji! Palo drvo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd: Stvaraju se veliki zastoji, vozačima se…

Nevreme već pravi haos po Srbiji! Palo drvo nasred auto-puta Novi Sad-Beograd: Stvaraju se veliki zastoji, vozačima se savetuje oprez (video)

Kurir pre 27 minuta
Olujni vetar i drastičan pad temperature Za sutra najavljen potop u Srbiji! Rhmz upozorio na naglu promenu vremena: Biće i…

Olujni vetar i drastičan pad temperature Za sutra najavljen potop u Srbiji! Rhmz upozorio na naglu promenu vremena: Biće i snega, smrzavaćemo se!

Dnevnik pre 1 sat
Saobraćaj normalizovan Radnici Bačka Puta ukonili drvo koje je palo preko autoputa Novi Sad-Beograd (foto)

Saobraćaj normalizovan Radnici Bačka Puta ukonili drvo koje je palo preko autoputa Novi Sad-Beograd (foto)

Dnevnik pre 1 sat
Kada stižu pljuskovi sa grmljavinom: Olujni udari vetra u nekim delovima Srbije, pogledajte radarske snimke (Foto)

Kada stižu pljuskovi sa grmljavinom: Olujni udari vetra u nekim delovima Srbije, pogledajte radarske snimke (Foto)

Mondo pre 1 sat
Uklonjeno drvo sa auto-puta Novi Sad–Beograd: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (foto)…

Uklonjeno drvo sa auto-puta Novi Sad–Beograd: Saobraćaj između petlje Kovilj i mosta Beška normalizovan nakon zastoja (foto)

Kurir pre 1 sat
Vremenska prognoza 18. novembar 2025.

Vremenska prognoza 18. novembar 2025.

RTS pre 2 sata
Haos kod auto-puta Novi Sad - Beograd: Grom udario u drvo, stvorile se velike kolone (Video)

Haos kod auto-puta Novi Sad - Beograd: Grom udario u drvo, stvorile se velike kolone (Video)

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SuboticaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

MUP o dešavanjima u Novom Sadu: Policija postupa isključivo u skladu sa zakonom

Danas pre 12 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 92. kolu?

Danas pre 1 sat
NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

NDNV o incidentima u Novom Sadu: Policija ima naređenje sa vrha države da tuče novinare

Danas pre 22 minuta
Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Beograd: Lančani sudar kod Pupinovog mosta, četiri osobe laške povređene

Danas pre 22 minuta
Poslednji žvalango u Parizu

Poslednji žvalango u Parizu

Danas pre 2 sata