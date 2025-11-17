Pazite na parkiranje: Od danas pauk pojačano nosi na 19 lokacija

Infozija pre 3 sata
Pazite na parkiranje: Od danas pauk pojačano nosi na 19 lokacija

Javno komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac obaveštava građane da će u saradnji sa Odeljenjem saobraćajne policije i Komunalne milicije grada Kragujevca u narednom periodu biti sprovedena akcija pojačane kontrole i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila na 19 lokacija u gradu.

Građani će biti, počev od danas, 17. do 21.11.2025.godine, neposredno informisani i postavljanjem obaveštenja na vetrobrane uočenih nepravilnoparkiranih vozila. Po nalogu ovlašćenog lica MUP-a Služba za odnošenje i blokiranje nepropisno parkiranih vozila pristupiće uklanjanju nepravilno parkiranih motornih vozila od 24. novembra pa nadalje na sledećim lokacijama u Kragujevcu: Pozivamo sugrađane na odgovorno ponašanje, da poštuju zakonske propise i vozila parkiraju
