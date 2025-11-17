Vozači u Kragujevcu dobro se pazite - pauk vreba kao nikada pre: Počinje rigorozna kontrola i kažnjavanje, pod lupom čak 19 saobraćajnica

RINA pre 57 minuta
Vozači u Kragujevcu dobro se pazite - pauk vreba kao nikada pre: Počinje rigorozna kontrola i kažnjavanje, pod lupom čak 19…
Vozači u Kragujevcu dobro se pazite - pauk vreba kao nikada pre: Počinje rigorozna kontrola i kažnjavanje, pod lupom čak 19 saobraćajnica Kragujevac - JKP Šumadija, zajedno sa Saobraćajnom policijom i Komunalnom milicijom u Kragujevcu, pokreće najveću akciju uklanjanja nepropisno parkiranih vozila u poslednjih nekoliko godina, a pod stalnim nadzorom će biti čak 19 saobraćajnica. - Upozorenja traju do 21. novembra. Vozačima će na vetrobransko staklo biti ostavljana
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

"Pauk" nosi sve pred sobom! A nadgleda čak 20 policajaca: U ovom gradu u Srbiji nikad rigorozniji, uklanjanju sva nepropisno…

"Pauk" nosi sve pred sobom! A nadgleda čak 20 policajaca: U ovom gradu u Srbiji nikad rigorozniji, uklanjanju sva nepropisno parkirana vozila

Blic pre 17 minuta
"PAUK" će na 19 LOKACIJA raditi punom parom, poznato do kada JKP Šumadija informiše građane, a kad kreće kažnjavanje

"PAUK" će na 19 LOKACIJA raditi punom parom, poznato do kada JKP Šumadija informiše građane, a kad kreće kažnjavanje

InfoKG pre 2 sata
Pazite na parkiranje: Od danas pauk pojačano nosi na 19 lokacija

Pazite na parkiranje: Od danas pauk pojačano nosi na 19 lokacija

Infozija pre 1 sat
JKP Šumadija Kragujevac sprovodi akciju pojačane kontrole i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila

JKP Šumadija Kragujevac sprovodi akciju pojačane kontrole i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila

Veliki park pre 1 sat
Pojačana kontrola parkiranja u Kragujevcu: Jkp Šumadija i nadležne službe uklanjaju nepropisno parkirana vozila

Pojačana kontrola parkiranja u Kragujevcu: Jkp Šumadija i nadležne službe uklanjaju nepropisno parkirana vozila

iKragujevac pre 1 sat
Vozači u Kragujevcu dobro se pazite - pauk vreba kao nikada pre: Počinje rigorozna kontrola i kažanjavanje, pod lupom čak 19…

Vozači u Kragujevcu dobro se pazite - pauk vreba kao nikada pre: Počinje rigorozna kontrola i kažanjavanje, pod lupom čak 19 saobraćajnica

RINA pre 1 sat
JKP Šumadija najavila uklanjanje nepropisno parkiranih vozila

JKP Šumadija najavila uklanjanje nepropisno parkiranih vozila

Glas Šumadije pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠumadijaKragujevac

Regioni, najnovije vesti »

NAJLEPŠI JESENJI PEJZAŽI KRAGUJEVCA - Poslali ste nam mnogo prelepih fotografija koje na živopisan način oslikavaju naš grad…

NAJLEPŠI JESENJI PEJZAŽI KRAGUJEVCA - Poslali ste nam mnogo prelepih fotografija koje na živopisan način oslikavaju naš grad (FOTO)

InfoKG pre 7 minuta
Jednom sugrađaninu je ulaz u dvoriste onemogućen?

Jednom sugrađaninu je ulaz u dvoriste onemogućen?

Glas Šumadije pre 7 minuta
PREMINUO novinar Ivan Ganić

PREMINUO novinar Ivan Ganić

InfoKG pre 7 minuta
Aerodromi Srbije: Na niškom aerodromu oboren rekord u kargo transportu - transportovano više od 2,5 miliona tona robe

Aerodromi Srbije: Na niškom aerodromu oboren rekord u kargo transportu - transportovano više od 2,5 miliona tona robe

N1 Info pre 2 minuta
BORBA ZA DAH: Daničina pluća se gotovo ne vide, ona je kandidat za transplantaciju pluća – porodica i prijatelji organizuju…

BORBA ZA DAH: Daničina pluća se gotovo ne vide, ona je kandidat za transplantaciju pluća – porodica i prijatelji organizuju humanitarne akcije [VIDEO]

Glas juga pre 7 minuta