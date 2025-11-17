Uvedena noćna dežurstva u Domu zdravlja

Infozija pre 1 sat
Uvedena noćna dežurstva u Domu zdravlja

Kragujevački Dom zdravlja od 17. novembra uvodi noćna dežurstva u Ambulanti broj 4, u Ulici Svetozara Markovića.

Noćna dežurstva biće organizovana svakodnevno, i praznicima i vikendom, od 20 do 7 časova. Tokom noćne smene neće se prepisivati redovna terapija za hronične bolesti, dok će pacijenti sa težim hitnim stanjima i dalje ići u Zavod za urgentnu medicinu u Kragujevcu. Kako je objašnjeno, cilj Ministarstva zdravlja je da se pacijentima ukaže lekarska pomoć u domovima zdravlja, a da se smanje gužve u zavodima za hitnu pomoć i urgentnim centrima i da se oni rasterete kako
Kragujevac

