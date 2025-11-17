Stašević Karličić: Ministarstvo zdravlja će biti u kontaktu sa direktorima domova zdravlja ali i sa građanima

Telegraf.rs/ RTS
Stašević Karličić: Ministarstvo zdravlja će biti u kontaktu sa direktorima domova zdravlja ali i sa građanima

Večeras od 20 časova do sutra u sedam ujutru počinje treća smena 11 u domova zdravlja, novina koju je ministarstvo zdravlja uvelo sa ciljem da se poveća dostupnost zdravstvene zaštite građanima i obezbedi efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema.

Državna sekretarka ministarstva zdravlja Ivana Stašević Karličić rekla je za RTS da uvođenje treće smene nema za cilj da zameni rad Gradskog zavoda za hitnu pomoć i urgentne centre. Od 20 časova do sedam ujutru narednog dana dežurne službe opšte medicine obuhvataće obavezno jedan lekar, dok će broj sestara proceniti aktuelni menadžment. Sagovornica ističe da će to najčešće bi dve sestre i jedan laborant. Državna sekretarka Ministarstva zdravlja Ivana Stašević
