Samsung ulaže 310 milijardi dolara u razvoj AI! Južna Koreja postaje jedna od tri vodeće sile u oblasti veštačke inteligencije
Kurir pre 10 minuta | Beta-AFP)
Južnokorejski konglomerat Samsung predstavio je danas petogodišnji investicioni plan od 310 milijardi dolara (267 milijardi evra) kako bi zadovoljio rastuću potražnju podstaknutu globalnim usponom veštačke inteligencije (AI).
Kao deo ovog plana, Samsung je odobrio izgradnju fabrike Pjongtek 5, novog postrojenja za proizvodnju poluprovodnika dizajniranog "da zadovolji potrebe za memorijskim čipovima", navodi se u saopštenju. "Kada fabrika 5 bude u potpunosti operativna, očekuje se da će igrati još veću stratešku ulogu u globalnom lancu snabdevanja poluprovodnicima i domaćem ekosistemu čipova u Južnoj Koreji", dodaje se u saopštenju. Očekuje se da će nova linija početi sa radom 2028.