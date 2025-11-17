Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova; Papa: Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir

RTS pre 1 sat
Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova; Papa: Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir

Rat u Ukrajini – 1363. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je u roku od nedelju dana Rusija lansirala oko 1.000 dronova, skoro 980 vođenih avionskih bombi i 36 raketa različitih tipova na Ukrajinu. Papa Lav XIV izrazio je duboku tugu zbog nastavka napada na ukrajinske gradove, koji izazivaju smrtne slučajeve i povrede, uključujući decu i civile.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija propustila sopstvene rokove za zauzimanje Pokrovska u Donjeckoj oblasti i Kupjanska u Harkovskoj oblasti. Zelenski je takođe istakao da su Rusi za nedelju dana lansirali na Ukrajinu oko 1.000 udarnih dronova, skoro 980 vođenih avio-bombi i 36 raketa različitih tipova. U prisustvu grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i Kimberli Gilfojl, bliske saradnice
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Uživo front gori, alarmantno na prvoj liniji fronta! Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova!

Uživo front gori, alarmantno na prvoj liniji fronta! Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova!

Alo pre 3 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova; Papa: Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir

UKRAJINSKA KRIZA Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova; Papa: Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir

RTV pre 1 sat
Papa Lav XIV: "Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir"

Papa Lav XIV: "Ukrajini je potreban pravedan i trajni mir"

Telegraf pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaVladimir ZelenskiLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Na Tajlandu uhapšeni krijumčari 81 majmuna makakija i metamfetamina

Na Tajlandu uhapšeni krijumčari 81 majmuna makakija i metamfetamina

Radio 021 pre 23 minuta
Zbog manje donacija: Francuski sveštenik traži posao, objavio CV i motivaciono pismo

Zbog manje donacija: Francuski sveštenik traži posao, objavio CV i motivaciono pismo

Radio 021 pre 23 minuta
Masovna tuča maloletnika u Splitu Policija privela 20 tinejdžera nakon sukoba u dvorištu osnovne škole

Masovna tuča maloletnika u Splitu Policija privela 20 tinejdžera nakon sukoba u dvorištu osnovne škole

Alo pre 18 minuta
Uživo front gori, alarmantno na prvoj liniji fronta! Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova!

Uživo front gori, alarmantno na prvoj liniji fronta! Rusija za nedelju dana lansirala 1.000 dronova!

Alo pre 3 minuta
Tramp podržao napore da se objavi više dosijea vezanih za Epstina

Tramp podržao napore da se objavi više dosijea vezanih za Epstina

Politika pre 8 minuta