Od danas neki domovi zdravlja rade i noću iako i dalje nema dovoljno lekara

Mašina pre 5 sati  |  Mašina
Ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar objavio je da domovi zdravlja u Srbiji rade u tri smene, dok je Ministarstvo zdravlja saopštilo da se ovakvim načinom rada obezbeđuje efikasnost u funkcionisanju zdravstvenog sistema i povećava dostupnost zdravstvene zaštite građanima. Ministar Lončar je izjavio da se ovim načinom rada građanima omogućava da do medicinske pomoći dođu u bilo koje doba dana i noći, bez potrebe da se obraćaju urgentim centrima za stanja koja nisu hitna.

Od 17. novembra, kako Nova navodi, noćna dežurstva uvedena su u domovima zdravlja Zemun, Novi Beograd, Voždovac, Vračar, Zvezdara, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Takođe, navodi se i to da drugi domovi zdravlja imaju oragnizovana dvadesetčetvoročasnovna dežurstva u vidu hitne službe. „Uvođenjem 24-časovnog rada želimo da građanima obezbedimo sigurnost i poverenje da pomoć mogu dobiti u svakom trenutku, a da istovremeno
