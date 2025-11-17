Maja Gojković i Ana Brnabić među dobitnicama nagrade Grada Zrenjanina

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Maja Gojković i Ana Brnabić među dobitnicama nagrade Grada Zrenjanina

Povodom praznika Grada Zrenjanina u Baroknoj sali Gradske kuće gradonačelnik Simo Salapura i predsednik Skupštine grada Čedomir Janjić uručili su nagrade za 2025. godinu.

Nagrade su, između ostalih, uručene i Ani Brnabić, predsednici Narodne Skupštine Republike Srbije, za "izuzetan doprinos i pomoć pri rešavanju pitanja vodosnabdevanja u Zrenjaninu i puštanja u rad projekta prečistača za pijaću vodu", tokom trajanja mandata predsednice Vlade Republike Srbije, kao i Maji Gojković predsednici Vlade AP Vojvodine, za "podršku u rešavanju problema vodosnabdevanja u Zrenjaninu", objavljeno je na sajtu tog grada. Ana Brnabić nije
