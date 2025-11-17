Na današnji dan, 17. novembar

Na današnji dan dogodilo se: 1558. Umrla je engleska kraljica Meri I Tjudor, ćerka Henrija VIII. Tokom vladavine od 1553. kao supruga španskog kralja Felipea II, pokušala je da Englesku vrati pod uticaj pape, i zbog žestokog progona protestanata (anglikanaca) nazvana je Krvava Meri. Posle njene smrti na presto je došla njena sestra Elizabeta I, koja je postavila temelje budućoj britanskoj imperiji. 1800. Kongres SAD se sastao prvi put u novom glavnom gradu