Obeležavanje godinu dana od smrti studentkinje, jedne od 16 žrtava pada nadstrešnice

N1 Info pre 7 minuta  |  Beta
Godinu dana od smrti Anje Radonjić, studentkinje Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je teško povređena u padu nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, a preminula 17 dana kasnije, danas u 11.52 biće obeleženo na više lokacija širom Srbije.

Studenti u blokadi Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kom je Anja Radonjić studirala, pozvali su da se pomen održi ispred tog fakulteta. "Umesto cveća, možete donirati sredstva Fondaciji Anja Radonjić koju vodi Anjina porodica, štiteći nadu i dobrotu u Anjino ime", naveli su studenti. Anja Radonjić jedna je od 16 poginulih u padu nadstrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. Ona je preminula 17 dana nakon što je
Novi Sad

N1 Info pre 7 minuta
