Studenti FDU u blokadi najavili novu akciju za 22. novembar u podne - "može i Štimac da dođe"

N1 Info pre 23 minuta  |  nova.rs
Studenti Fakulteta dramskih umetnosti u blokadi na društvenim mrežama najavili su novu akciju za 22. novembar u 12 časova, ne navodeći više detalja.

Iz videa koji se širi društvenim mrežama jasno je da studenti FDU u blokadi spremaju „iznenađenje“ za sledeću subotu 22. novembar, piše Nova.rs. Vidimo se 22.11.2025. pic.twitter.com/xVYlNY4BJy Nije još navedeno mesto okupljanja, niti bilo koji detalj, osim datuma i satnice. U njihovoj misterioznoj objavi, kako to studenti često šturo saopštavaju dok ne dođe vreme za konkretne detalje, stoji samo: „Godinu dana. Nula odgovornih“. Kratak video u kojem se navodi samo
Dan uživo u 16.30h: Dijana Hrka poziva građane

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, njegov sin najavio da će ponovo u štrajk glađu ako im policija oduzme autobus ispred Banovine

AFP: Dijana Hrka majka studentskog i građanskog pokreta

U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 16 minuta tišine u znak sećanja na studentkinju Anju Radonjić

Štrajkovi glađu: Prevozniku Jaćimoviću pozlilo, opozicioni lider se vezao za njegov autobus

Jaćimoviću pozlilo osmog dana štrajka glađu, Milivojević se vezao za njegov autobus

Srđan Milivojević se vezao lisicama za Jaćimovićev autobus

