Dijana Hrka obustavila štrajk glađu, ostaje ispred Skupštine Srbije

Beta pre 30 minuta

Dijana Hrka, majka mladića poginulog pri padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu novembra prošle godine, večeras je obustavila štrajk glađu u koji je stupila pre 16 dana sa zahtevima za utvrđivanje odgovornosti za tu nesreću i za raspisivanje vanrednih izbora.

Ona je kod Doma Narodne skupštine u Beogradu rekla da je dobila blagoslov dva sveštenika da prekine štrajk glađu i da su je na to pozvali i medicinski radnici iz cele Srbije.

"Ja ću danas da prekinem štrajk glađu, ali ostajem ovde. Neću moj narod izneveriti. Možda bi neko voleo da me vidi mrtvu, ali mislim da sam potrebnija živa", kazala je Hrka i dodala da će "pomeriti neke granice".

Kazala je da će ostati kod Skupštine Srbije i da će pozvati studente u blokadi na razgovor da bi se dogovorili o daljim koracima.

"Ova borba mora da se nastavi, zamolila bih policiju da ne diže štitove na svoje građane, da ne štiti kriminalce koji su iza mene i koji dobijaju dnevnice", rekla je ona o improvizovanom šatorskom naselju pod zaštitom policije između Doma Narodne skupštine i Predsedništva.

Po njenim rečima, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije govori istinu kada je rekao da je ljudi nagovaraju na štrajk glađu.

Kazala je i da ne voli nikoga - "ni opoziciju, ni poziciju", te da se bilo kakvo obeležje kod njenog šatora ne može smatrati njenim.

"Nikakvo obeležje sem veterana se ne važi kao moje. Ja nemam obeležja, ja sam Dijana Hrka koja traži istinu", rekla je ona.

(Beta, 17.11.2025)

