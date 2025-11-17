Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful danas stiže u Beograd u sklopu trodnevne turneje tokom koje će posetiti sve članice zapadnobalkanske šestorke.

Vadeful će večeras razgovarati u Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a sutra pre podne sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Nemačke. Zemlje Zapadnog Balkana, u svetlu stalnih pokušaja Rusije i Kine da na njih vrše uticaj, kao uslov za ulazak u Evropsku uniju moraju da nastave sa reformama i da pokažu privrženost zajedničkim evropskim vrednostima, izjavio je u nedelju