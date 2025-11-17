Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

NIN pre 39 minuta  |  Beta
Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful danas stiže u Beograd u sklopu trodnevne turneje tokom koje će posetiti sve članice zapadnobalkanske šestorke.

Vadeful će večeras razgovarati u Beogradu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a sutra pre podne sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Nemačke. Zemlje Zapadnog Balkana, u svetlu stalnih pokušaja Rusije i Kine da na njih vrše uticaj, kao uslov za ulazak u Evropsku uniju moraju da nastave sa reformama i da pokažu privrženost zajedničkim evropskim vrednostima, izjavio je u nedelju
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Nedeljnik pre 44 minuta
Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Danas pre 1 sat
"Zbog stalnih pokušaja Rusije i Kine da vrše uticaj": Nemački ministar večeras u Srbiji u sklopu turneje

"Zbog stalnih pokušaja Rusije i Kine da vrše uticaj": Nemački ministar večeras u Srbiji u sklopu turneje

Radio 021 pre 49 minuta
Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Beta pre 1 sat
Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Šef nemačke diplomatije danas stiže u Beograd

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanEvropska UnijaKinaRusijaNemačka

Društvo, najnovije vesti »

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

Nova pre 3 minuta
Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

N1 Info pre 33 minuta
Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 23 minuta
Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

N1 Info pre 13 minuta
Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Danas pre 1 sat