"Zbog stalnih pokušaja Rusije i Kine da vrše uticaj": Nemački ministar večeras u Srbiji u sklopu turneje

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
"Zbog stalnih pokušaja Rusije i Kine da vrše uticaj": Nemački ministar večeras u Srbiji u sklopu turneje

Ministar spoljnih poslova Nemačke Johan Vadeful danas stiže u Beograd u sklopu trodnevne turneje tokom koje će posetiti sve članice zapadnobalkanske šestorke.

Vadeful će večeras u Beogradu razgovarati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, a sutra pre podne sa ministrom spoljnih poslova Markom Đurićem i predstavnicima civilnog društva, saopštilo je ministarstvo spoljnih poslova Nemačke. "Zemlje Zapadnog Balkana, u svetlu stalnih pokušaja Rusije i Kine da na njih vrše uticaj, kao uslov za ulazak u Evropsku uniju moraju da nastave sa reformama i da pokažu privrženost zajedničkim evropskim vrednostima", izjavio je u nedelju
