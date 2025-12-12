Vučić: Značajno veći priliv novih vojnika nego prethodnih godina

RTV pre 5 sati  |  Tanjug, RTV
Vučić: Značajno veći priliv novih vojnika nego prethodnih godina

NIŠ - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ove i sledeće godine biti značajno veći priliv novih vojnika u jedinice Vojske Srbije zbog, kako je naveo, izmena vojnih zakona koji su nedavno usvojeni u Skupštini Srbije i sve boljih plata u vojsci.

Vučić je u Nišu, tokom obilaska kasarne ''Mija Stanimirović'', rekao da je u uzavreloj geopolitičkoj situaciji i regionalnoj situaciji koja nije laka, popuna jedinica Vojske Srbije bolja nego prethodnih godina. ''Veći je priliv vojnika nego odliv. Ove i sledeće godine će biti značajno veći priliv nego odliv zbog izmena zakona koje smo doneli u Narodnoj skupštini i omogućavanja rada na neodređeno vreme profesionalnim vojnicima. Istovrenemo čini mi se da su sve bolje
Ključne reči

Aleksandar VučićNišSkupština SrbijePredsednik SrbijelegalizacijaVojska Srbije

