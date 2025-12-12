"Nisam čuo da ovo neko radi u Srbiji": Vučić obilazi kompaniju "TZR Recycling Industry" u Merošini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi kompaniju za proizvodnju sklopova i delova mašina za reciklažu "TZR Recycling Industry" u Jug Bogdanovcu u opštini Merošina.

U obilasku su sa predsednikom Vučićem i ministarka privrede Adrijana Mesarović i ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov. "Ovde radi 75 radnika, ići će i do 150. Sada možete da koristite subvencije i za zapošljavanje i za opremu za novu halu. Ovde ljudi žele posao, ove su fabrike za nas spasonosne. Mnogo je dobro što se Zoran vratio iz Italije, sina je vratio", rekao je. Kompanija TZR Recycling Industry, bavi se proizvodnjom mašina i kompletnih linija za
