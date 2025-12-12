Vučić: Kineski PVO direktno brani Niš

Vesti online pre 4 sati  |  Sputnikportal.rs, Vesti
Vučić: Kineski PVO direktno brani Niš

Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas tokom obilaska kasarne ”Mija Stanimirović” u Nišu da ta kasarna poseduje protivvazduhoplovno sredstvo HQ-17, kupljeno u Kini koje, kako je istakao, direktno brani Niš. ”To je veoma moćno oruđe koje štiti grad Niš.

Da ne govorimo koje gradove i koje delove teritorije koje oruđe štiti, ali pošto postoje stvari koje se znaju i koje ne morate da čuvate i ne možete da čuvate kao veliku tajnu, ljudi u Nišu treba da znaju da ih veoma, veoma moćno oruđe čuva i štiti od potencijalnog udara agresora”, rekao je Vučić. On je istako da će ove i sledeće godine biti značajno veći priliv novih vojnika u jedinice Vojske Srbije zbog, kako je naveo, izmena vojnih zakona koji su nedavno
