Vučić obišao kompaniju Yumis u Nišu

Euronews pre 5 sati  |  Autor: Tanjug
Vučić obišao kompaniju Yumis u Nišu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi proizvodne pogone fabrike Yumis u Nišu, gde će razgovarati sa rukovodstvom kompanije.

Yumis se bavi proizvodnjom supa, začina, pudinga, šlagova, čajeva, kikirikija, ratluka, kremova, sušenog voća i drugih proizvoda. Tanjug/Dimitrije Nikolić Kompanija posluje u okviru prehrambene industrije i poseduje širok proizvodni portfolio, sa posebnim fokusom na proizvodnju supa i supenih kocki, popkorna, začina, čajeva i drugih prehrambenih proizvoda. Osnovana je 1991. godine u Nišu i od tada je u vlasništvu gospodina Milovana Kocića. Tanjug/Dimitrije Nikolić
