"Kad Amerika nešto traži, to se sprovede" Šta će biti sa Kosovom u 2026. godini?

Blic pre 17 minuta
"Kad Amerika nešto traži, to se sprovede" Šta će biti sa Kosovom u 2026. godini?

Ključni uticaj na dijalog može imati američki zakon i poštovanje sporazuma iz Ohrida Sankcije od strane SAD mogle bi motivisati strane na konstruktivniji pristup U jeku unutrašnjih i globalnih kriza, u godini koja je za nama jedna tema je potpuno skrajnuta - dijalog između Beograda i Prištine.

Razgovor je praktično na umoru, specijalni predstavnik Evropske unije (EU) Peter Sorensen trudio se da ga veštačkim disanjem održi u životu, a pitanje je može li da se očekuje preokret u 2026. godini? Ili ipak ne? Analitičari nemaju pozitivne prognoze, i ocenjuju da samo jedan važan igrač može da preokrene igru - Sjedinjene Američke Države (SAD). Ognjen Gogić, politikolog, za "Blic" kaže da je proces dijaloga pod vođstvom EU istorijski potrošen kao model. - Imao je
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Njega baš ne vole bankari, trgovci i – HDZ

Njega baš ne vole bankari, trgovci i – HDZ

Velike priče pre 47 minuta
Kurti: Dijalog sa Srbijom može da se nastavi kada „glavni terorista“ Milan Radoičić bude predat organima na Kosovu

Kurti: Dijalog sa Srbijom može da se nastavi kada „glavni terorista“ Milan Radoičić bude predat organima na Kosovu

Danas pre 7 sati
Helsinški odbor kritikovao Vučićevu spoljnu i unutrašnju politiku: Srbija ulazi u fazu duboke institucionalne i međunarodne…

Helsinški odbor kritikovao Vučićevu spoljnu i unutrašnju politiku: Srbija ulazi u fazu duboke institucionalne i međunarodne izolacije

Danas pre 12 sati
Kurti: Za nastavak dijaloga Srbija prvo da nam preda Milana Radoičića

Kurti: Za nastavak dijaloga Srbija prvo da nam preda Milana Radoičića

N1 Info pre 8 sati
Kurti: Za nastavak dijaloga Srbija prvo da nam preda Milana Radoičića

Kurti: Za nastavak dijaloga Srbija prvo da nam preda Milana Radoičića

Nova pre 7 sati
CIK: Prebrojano više od 60 odsto glasova pristiglih poštom na KiM

CIK: Prebrojano više od 60 odsto glasova pristiglih poštom na KiM

Telegraf pre 7 sati
Tapkanje dijaloga u mestu: Može li EU da pokrene "zarobljeni" proces Beograda i Prištine

Tapkanje dijaloga u mestu: Može li EU da pokrene "zarobljeni" proces Beograda i Prištine

Euronews pre 9 sati

Ključne reči

KosovoEvropska UnijaEUOhridPriština

Politika, najnovije vesti »

Vučić na svečanosti povodom otvaranja bolnice u Trebinju

Vučić na svečanosti povodom otvaranja bolnice u Trebinju

RTV pre 22 minuta
"Kad Amerika nešto traži, to se sprovede" Šta će biti sa Kosovom u 2026. godini?

"Kad Amerika nešto traži, to se sprovede" Šta će biti sa Kosovom u 2026. godini?

Blic pre 17 minuta
Vučić danas na svečanosti povodom otvaranja bolnice u Trebinju

Vučić danas na svečanosti povodom otvaranja bolnice u Trebinju

Telegraf pre 12 minuta
Njega baš ne vole bankari, trgovci i – HDZ

Njega baš ne vole bankari, trgovci i – HDZ

Velike priče pre 47 minuta
Srbija želi samo jednu kolonu – studentsku

Srbija želi samo jednu kolonu – studentsku

Radar pre 6 sati