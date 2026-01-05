"Kad Amerika nešto traži, to se sprovede" Šta će biti sa Kosovom u 2026. godini?

Ključni uticaj na dijalog može imati američki zakon i poštovanje sporazuma iz Ohrida Sankcije od strane SAD mogle bi motivisati strane na konstruktivniji pristup U jeku unutrašnjih i globalnih kriza, u godini koja je za nama jedna tema je potpuno skrajnuta - dijalog između Beograda i Prištine.

Razgovor je praktično na umoru, specijalni predstavnik Evropske unije (EU) Peter Sorensen trudio se da ga veštačkim disanjem održi u životu, a pitanje je može li da se očekuje preokret u 2026. godini? Ili ipak ne? Analitičari nemaju pozitivne prognoze, i ocenjuju da samo jedan važan igrač može da preokrene igru - Sjedinjene Američke Države (SAD). Ognjen Gogić, politikolog, za "Blic" kaže da je proces dijaloga pod vođstvom EU istorijski potrošen kao model. - Imao je