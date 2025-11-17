Kreni – Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Kreni – Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Pokret Kreni-Promeni podneo je inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o Generalštabu, jer je njime kako je ocenjeno, ukinuto ;načelo jedinstva pravnog poretka koje je Ustav jasno proklamovao. „Suštinski, ovim aktom se jedan specifičan slučaj izdvaja i postavlja van sistema zakona i celokupnog pravnog poretka Srbije.

Praksa Ustavnog suda nedvosmisleno pokazuje da posebnim zakonom ne možete narušavati standarde uspostavljene sistemskim, opštim zakonima, posebno kada se tiču ljudskih prava. U ovom slučaju dolazi do kršenja niza propisa, od građevinskih standarda, preko zaštite kulturnih dobara, do obaveza učešća javnosti,“ izjavio je Savo Manojlović, saopštio je danas taj pokret. Manojlović je dodao da kao neko ko se naučno bavi ustavnim pravom i ko je svojevremeno radio kao
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Kreni-promeni podneo inicijativu za ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Kreni-promeni podneo inicijativu za ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

N1 Info pre 1 sat
Kreni - Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Kreni - Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Beta pre 1 sat
Kreni – Promeni traži ocenu ustavnosti leks specijalisa o Generalštabu

Kreni – Promeni traži ocenu ustavnosti leks specijalisa o Generalštabu

Nedeljnik pre 50 minuta
Kreni-Promeni predao Ustavnom sudu inicijativu protiv „lex specialisa“ o Generalštabu

Kreni-Promeni predao Ustavnom sudu inicijativu protiv „lex specialisa“ o Generalštabu

Serbian News Media pre 1 sat
Kreni - Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Kreni - Promeni traži ocenu ustavnosti Leks specijalisa o Generalštabu

Novi magazin pre 1 sat
Zatraženo da Ustavni sud da ocenu ustavnosti leks specijalisa za Generalštab

Zatraženo da Ustavni sud da ocenu ustavnosti leks specijalisa za Generalštab

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Savo Manojlović

Zabava, najnovije vesti »

VIDEO: Tomu Kruzu uručen počasni Oskar

VIDEO: Tomu Kruzu uručen počasni Oskar

Radio 021 pre 11 minuta
White City Soul slavi 8 godina postojanja žurkom koju ne propuštamo

White City Soul slavi 8 godina postojanja žurkom koju ne propuštamo

Buro pre 25 minuta
Arheolozi otkrili grad pod vodom star 525 godina

Arheolozi otkrili grad pod vodom star 525 godina

N1 Info pre 5 minuta
"Imam mizernu penziju": Čuvenu glumicu izbacili iz stana, pa završila u domu za stare: "Već četiri godine sam tu, nisam srećna"…

"Imam mizernu penziju": Čuvenu glumicu izbacili iz stana, pa završila u domu za stare: "Već četiri godine sam tu, nisam srećna"

Blic pre 0 minuta
Otkriveno koliko OpenAI plaća Microsoftu

Otkriveno koliko OpenAI plaća Microsoftu

Vesti online pre 0 minuta