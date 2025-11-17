Novi detalji slučaja koji je potresao region: Aldina dobijala preteće poruke i ranije, ubica bio optužen zbog ugrožavanja bezbednosti druge žene

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Klix.ba
Novi detalji slučaja koji je potresao region: Aldina dobijala preteće poruke i ranije, ubica bio optužen zbog ugrožavanja…

Anis Kalajdžić je osumnjičen zbog sinoćnjeg ubistva Aldine Jahić u Mostaru, a kako Klix.ba saznaje, tokom ove godine je podignuta optužnica protiv njega zbog ugrožavanja bezbednosti druge ženske osobe.

Sada se nameće pitanje zašto Kalajdžić nije bio pod nadzorom ukoliko je već prijavljivan zbog ugrožavanja sigurnosti i ukoliko je podignuta optužnica protiv njega, piše Klix.ba. Ovaj predmet je trenutno u radu te se tek očekuju zvanične informacije o samom toku. Prema još nepotvrđenim informacijama, osumnjičeni je od prošlog meseca imao dozvolu za pištolj. Iz MUP-a HNK su Klixu rekli da trenutno proveravaju ove navode. Prema informacijama MUP-a
