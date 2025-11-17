Oglasio se MUP o brutalnom ubistvu u Mostaru: Žrtva je zvala policiju, rekla da se nalazi u ugostiteljskom objektu i da za njom trči bivši momak sa pištoljem

U Mostaru je danas održana press-konferencija Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK) povodom stravičnog ubistva Aldine Jahić, a koje se dogodilo sinoć.

Na press-konferenciji je skrenuta pažnja na niz dezinformacija koje su se našle u medijskom prostoru zbog ovog događaja. To se prvenstveno odnosi na činjenicu koja je danas saopštena – da osumnjičeni Anis Kalajdžić nikada nije imao dozvolu za nošenje oružja niti je istu podneo nadležnim organima. Na samom početku, ministar unutrašnjih poslova HNK Mario Marić podsetio je da je do tragičnog događaja došlo juče u 17:55 sati. Marić je rekao da je žrtva pozvala policiju