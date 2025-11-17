Skinut transparent sa kamiona koji je parkiran pored šatora Jaćimovića

Nova pre 59 minuta  |  Autor: N1
Skinut transparent sa kamiona koji je parkiran pored šatora Jaćimovića

U nedelju, 16. novembra između 22 i 23 časa ponovo je skinut transparent, pored šatora gde autoprevoznik Milomir Jačimović sa svojim sinom boravi od prošlog ponedeljka ispred ulaza Pokrajinske vlade i štrajkuje glađu, zahtevajući da mu se vrate oduzeti autobusi i ponište kazne.

Kako za N1 kaže jedan od očevidaca, maskirani muškarci su se dovezli autom koji su zaustavili na kolovozu pored kombija sa žutom ceradom, skinuli sa njega i pocepali transparent sa sarkastičnim natpisom: „Pokrajinska vlada stoji uz Jaćimovića, pumpaj!“, a potom ga stavili u kola i odvezli se. Očevidac objašnjava da, iako se sve dešavalo naočigled policije u civilu, koja je, kako opisuje, stajala prekoputa, ali i one uniformisane, koja se nalazila ispred ulaza
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Transparent sa kamiona koji je parkiran pored šatora Jaćimovića skinut sinoć

Transparent sa kamiona koji je parkiran pored šatora Jaćimovića skinut sinoć

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

„Da li ministar zdravlja Zlatibor Lončar zna da u domovima zdravlja u Beogradu fali 232 lekara“

Nova pre 4 minuta
Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

Od danas domovi zdravlja u Srbiji rade i noću

N1 Info pre 33 minuta
Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odbor Skupštine danas razgovara sa kandidatima za poverenika za zaštitu ravnopravnosti

N1 Info pre 24 minuta
Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

Nova imenovanja u MUP-u: Šta građani mogu da očekuju i da li će biti "u službi naroda" ili...

N1 Info pre 14 minuta
Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Dijana Hrka pozvala studente, srednjoškolce, radnike, zborove i građane na dogovor

Danas pre 1 sat