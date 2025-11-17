Skinut transparent sa kamiona koji je parkiran pored šatora Jaćimovića

U nedelju, 16. novembra između 22 i 23 časa ponovo je skinut transparent, pored šatora gde autoprevoznik Milomir Jačimović sa svojim sinom boravi od prošlog ponedeljka ispred ulaza Pokrajinske vlade i štrajkuje glađu, zahtevajući da mu se vrate oduzeti autobusi i ponište kazne.

Kako za N1 kaže jedan od očevidaca, maskirani muškarci su se dovezli autom koji su zaustavili na kolovozu pored kombija sa žutom ceradom, skinuli sa njega i pocepali transparent sa sarkastičnim natpisom: „Pokrajinska vlada stoji uz Jaćimovića, pumpaj!“, a potom ga stavili u kola i odvezli se. Očevidac objašnjava da, iako se sve dešavalo naočigled policije u civilu, koja je, kako opisuje, stajala prekoputa, ali i one uniformisane, koja se nalazila ispred ulaza