Jedan autobus vraćen Jaćimoviću, on ga parkirao kod Banovine

Novi magazin pre 7 minuta  |  N1
Jedan autobus vraćen Jaćimoviću, on ga parkirao kod Banovine

Jedan autobus prevoznika Milomira Jaćimovića mu je vraćen i parkiran je ispred zgrade Banovine, gde Jaćimović štrajkuje glađu već osam dana

. "Taj autobus je bio u GSP oduzet, prošlo je sudsko veštačenje, prošle su sve provere i jutros je to vozilo prvo koje je vraćeno. To je vozilo koje je putovalo za Brisel, to mi je vozilo u firmu ušlo prvo, to mi je mezimac od mojih vozila", rekao je Jaćimović. U pitanju je jedan od sedam autobus, a Jaćimovićevi zahtevi da mu se vrate svi autobusi koje je policija zaplenila i da se ponište milionske kazne za navodne saobraćajne prekršaje. Milomir Jaćimović za TV
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Milomiru Jaćimoviću pozlilo: Pao dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je vraćen (FOTO)

Milomiru Jaćimoviću pozlilo: Pao dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je vraćen (FOTO)

N1 Info pre 7 minuta
(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, ispred Banovine policija i vatrogasci nakon što mu je vraćen autobus, Hrka se obraća u 17h

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, ispred Banovine policija i vatrogasci nakon što mu je vraćen autobus, Hrka se obraća u 17h

N1 Info pre 7 minuta
Pozlilo Jaćimoviću, prethodno mu vraćen jedan autobus koji je parkirao kod Banovine

Pozlilo Jaćimoviću, prethodno mu vraćen jedan autobus koji je parkirao kod Banovine

Radio 021 pre 2 minuta
„Nigde niko ne ide dok se ne reše neke stvari“: Milomir Jaćimović poziva građane na skup u Beogradu

„Nigde niko ne ide dok se ne reše neke stvari“: Milomir Jaćimović poziva građane na skup u Beogradu

Glas Zaječara pre 7 minuta
Jaćimović kolabirao ispred Banovine: Pao dok je policija vršila uviđaj nad vozilom koje mu je vraćeno

Jaćimović kolabirao ispred Banovine: Pao dok je policija vršila uviđaj nad vozilom koje mu je vraćeno

Nedeljnik pre 7 minuta
Dijana Hrka 16. dan štrajkuje glađu, delimično blokiran saobraćaj u Takovskoj ulici

Dijana Hrka 16. dan štrajkuje glađu, delimično blokiran saobraćaj u Takovskoj ulici

RTS pre 7 minuta
Milomiru Jaćimoviću pozlilo osmog dana štrajka glađu, danas mu vraćen jedan autobus

Milomiru Jaćimoviću pozlilo osmog dana štrajka glađu, danas mu vraćen jedan autobus

Danas pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

GSPBriselSudsko veštačenjeAutobusDijana Hrka

Društvo, najnovije vesti »

Milomiru Jaćimoviću pozlilo: Pao dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je vraćen (FOTO)

Milomiru Jaćimoviću pozlilo: Pao dok je policija vršila uviđaj nad autobusom koji mu je vraćen (FOTO)

N1 Info pre 7 minuta
(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, ispred Banovine policija i vatrogasci nakon što mu je vraćen autobus, Hrka se obraća u 17h

(BLOG) Jaćimoviću pozlilo, ispred Banovine policija i vatrogasci nakon što mu je vraćen autobus, Hrka se obraća u 17h

N1 Info pre 7 minuta
Beograd dobio mural posvećen Majci prirodi Huawei slavi umetnost fotografije – dodeljene XMAGE nagrade u Parizu, jedan od…

Beograd dobio mural posvećen Majci prirodi Huawei slavi umetnost fotografije – dodeljene XMAGE nagrade u Parizu, jedan od pobednika je i fotograf iz Srbije Umetnost je lekovita, naučno dokazano! HONOR Talents Global Design Awards pokreće pilot-program u

Domino magazin pre 7 minuta
Pozlilo Jaćimoviću, prethodno mu vraćen jedan autobus koji je parkirao kod Banovine

Pozlilo Jaćimoviću, prethodno mu vraćen jedan autobus koji je parkirao kod Banovine

Radio 021 pre 2 minuta
„Nigde niko ne ide dok se ne reše neke stvari“: Milomir Jaćimović poziva građane na skup u Beogradu

„Nigde niko ne ide dok se ne reše neke stvari“: Milomir Jaćimović poziva građane na skup u Beogradu

Glas Zaječara pre 7 minuta