Jedan autobus vraćen Jaćimoviću, on ga parkirao kod Banovine

Jedan autobus prevoznika Milomira Jaćimovića mu je vraćen i parkiran je ispred zgrade Banovine, gde Jaćimović štrajkuje glađu već osam dana

. "Taj autobus je bio u GSP oduzet, prošlo je sudsko veštačenje, prošle su sve provere i jutros je to vozilo prvo koje je vraćeno. To je vozilo koje je putovalo za Brisel, to mi je vozilo u firmu ušlo prvo, to mi je mezimac od mojih vozila", rekao je Jaćimović. U pitanju je jedan od sedam autobus, a Jaćimovićevi zahtevi da mu se vrate svi autobusi koje je policija zaplenila i da se ponište milionske kazne za navodne saobraćajne prekršaje. Milomir Jaćimović za TV