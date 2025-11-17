Komunizam smo oborili komunističkim metodama

Radar pre 55 minuta  |  Stefan Slavković
Komunizam smo oborili komunističkim metodama

Šta je Lenjin govorio? Mali broj obučenih ljudi koji predvodi veliki broj posvećenih može da uradi šta god poželi. Mi smo upotrebili – sindikalno organizovanje, direktnu demokratiju i štrajk kako bismo raskrstili s komunističkim sistemom, kaže za Radar Bogdan Borusevič, jedan od osnivača legendarnog sindikata

U kancelariji Bogdana Boruseviča, gdanjskog političara koji je od pada komunizma 1989. obavljao nekoliko važnih funkcija, posebno mesto zauzimaju nesvakidašnji suveniri – decenijama stari policijski pendrek i lisice, kao i poternice za članovima Nezavisnog samoupravnog sindikata Solidarnost, u čijem je nastanku naš sagovornik učestvovao. Pored njegove fotografije, nalaze se opšte informacije – datum rođenja, visina, fizički opis, adresa stanovanja, popisani
Srpske komšije imaju jedno pravilo za penziju: Ovako je mogu uvećati i kad steknu pravo na nju

Alo pre 7 sati
Kako da povećate buduću penziju i ako ste već ostvarili pravo na nju? Ovo je sve što morate da uradite

Kurir pre 15 sati
Kako da povećate svoju buduću penziju, čak iako ste već ostvarili pravo na nju: Za ove korake mnogi nisu čuli

Telegraf pre 15 sati
Strane kompanije i otpuštanja radnika: "Naša strategija privrednog razvoja praktično ne postoji"

Radio 021 pre 2 sata
Kako je mafija preuzela građevinarstvo i sindikate?

N1 Info pre 7 sati
Samo ove godine oko 5.000 ljudi na jugu Srbije ostalo bez posla, a talas otpuštanja i zatvaranja je tek počeo

Rešetka pre 15 sati
Zohran Mamdani - nova zvezda američke levice

Blic pre 17 sati
Šok na Tajlandu: Dva muškarca prevozila 81 majmuna makakija, uhapšeni blizu granice sa Kambodžom

Kurir pre 0 minuta
Komunizam smo oborili komunističkim metodama

Radar pre 55 minuta
Zašto je Japanu toliko trebalo da dobije premijerku

Radar pre 55 minuta
Samo 10 kilometara deli Ukrajinu od katastrofe: Rusi imaju spreman plan za udar na ove gradove: Sve će početi nakon pada…

Blic pre 35 minuta
Pripadnici sirijskih bezbednosnih snaga i vojske privedeni zbog sektaškog nasilja: Istraga incidenata u Sveidi u kojima je…

Kurir pre 24 minuta