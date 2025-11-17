Komunizam smo oborili komunističkim metodama

Šta je Lenjin govorio? Mali broj obučenih ljudi koji predvodi veliki broj posvećenih može da uradi šta god poželi. Mi smo upotrebili – sindikalno organizovanje, direktnu demokratiju i štrajk kako bismo raskrstili s komunističkim sistemom, kaže za Radar Bogdan Borusevič, jedan od osnivača legendarnog sindikata

U kancelariji Bogdana Boruseviča, gdanjskog političara koji je od pada komunizma 1989. obavljao nekoliko važnih funkcija, posebno mesto zauzimaju nesvakidašnji suveniri – decenijama stari policijski pendrek i lisice, kao i poternice za članovima Nezavisnog samoupravnog sindikata Solidarnost, u čijem je nastanku naš sagovornik učestvovao. Pored njegove fotografije, nalaze se opšte informacije – datum rođenja, visina, fizički opis, adresa stanovanja, popisani