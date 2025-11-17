Sve je manje strpljenja za srpsku vlast

Radar pre 50 minuta  |  Aleksandar Ivković
Izveštaj Evropske komisije pokazuje da je država provela proteklih godinu dana jedva se baveći reformama koje treba da približe Srbiju evropskim standardima, jer je za vlast politički prioritet očigledno bio borba protiv sopstvenih građana

Evropska komisija je 4. novembra usvojila godišnje izveštaje o kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Politički kontekst u kom je izveštaj o Srbiji usvojen je ključan – to se dešava u trenutku zatezanja odnosa Brisela i Beograda. Ne samo da je Evropski parlament intenzivirao kritike prema stanju u Srbiji u svojim rezolucijama, već je i ton Evropske komisije poslednjih meseci primetno zahladneo, što se videlo tokom poseta najviših funkcionera EU. Ni u odnosima
Željka Cvijanović posle razgovora sa šefom nemačke diplomatije: Vreme da se okonča međunarodna supervizija u BiH

Nova pre 1 sat
Nemački šef diplomatije: Kristijan Šmit ima punu podršku Berlina

Vesti online pre 2 sata
Cvijanović se sastala sa Vadefulom u Sarajevu

Euronews pre 3 sata
Cvijanović se sastala sa Vadefulom u Sarajevu: Razgovori o proširenju EU

Večernje novosti pre 4 sati
Vadeful: EU je konkretna perspektiva Zapadnog Balkana, ali zahteva i teške odluke

Radio 021 pre 5 sati
INTERVJU Srđan Cvijić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku: Vučić neće napraviti otklon od Putina, to bi značilo gubitak…

Nova pre 5 sati
Šef nemačke diplomatije o zemljama Zapadnog Balkana: EU je konkretna perspektiva, ali traži teške korake i energetsku…

Nedeljnik pre 6 sati

Radar pre 50 minuta
Milan Antonijević: Kandidatura rektora Vladana Đokića na studentskoj listi predstavljala bi zloupotrebu te funkcije

Danas pre 2 sata
Marinika Tepić pisala FBI i Kongresu, traži istragu zbog Generalštaba

Danas pre 4 sati
Siniša Mali o situaciji sa NIS-om: Došao je krajnji trenutak, moramo da razmišljamo o sebi

Nova ekonomija pre 1 dan
Vučić Malom: Kupi dizel hitno! U toku sednica Vlade: "Stradali smo kao trava u sudaru slonova, nisam za nacionalizaciju!"

Blic pre 1 dan