Sve je manje strpljenja za srpsku vlast

Izveštaj Evropske komisije pokazuje da je država provela proteklih godinu dana jedva se baveći reformama koje treba da približe Srbiju evropskim standardima, jer je za vlast politički prioritet očigledno bio borba protiv sopstvenih građana

Evropska komisija je 4. novembra usvojila godišnje izveštaje o kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji. Politički kontekst u kom je izveštaj o Srbiji usvojen je ključan – to se dešava u trenutku zatezanja odnosa Brisela i Beograda. Ne samo da je Evropski parlament intenzivirao kritike prema stanju u Srbiji u svojim rezolucijama, već je i ton Evropske komisije poslednjih meseci primetno zahladneo, što se videlo tokom poseta najviših funkcionera EU. Ni u odnosima